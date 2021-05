La nouvelle version USB-C 2.1 annonce une charge à 240 W pour les smartphones et PC portables gamers

Jusqu'à aujourd'hui, la seule limite de la norme USB-C était sa puissance de charge bridée à 100 W. Si cela suffisait pour du matériel d'entrée de gamme ou peu puissant, il était difficile de s'en contenter avec des appareils plus gourmands.

Grâce à la levée de cette limite pour atteindre une charge maximale de 240 W, la norme USB-C 2.1 pourrait ainsi se placer comme un candidat de choix pour un nouveau standard de charge universel. Plus besoin de jongler entre différents chargeurs et câbles pour son smartphone, son téléviseur ou son PC portable gamer.

Les appareils les plus puissants comme des PC portables gamer intégrant les processeurs et cartes graphiques dernier cri pourraient cependant avoir besoin de plus que 240 W. Mais pour bon nombre d'appareils, cette nouvelle puissance de charge devrait amplement faire l'affaire.