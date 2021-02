Apple dépose un brevet pour un câble de charge plus résistant... enfin ?!

D'après le schéma associé au brevet, le câble garderait une épaisseur identique sur toute sa longueur. Apple aurait dans l'idée de renforcer la résistance de son accessoire avec l'ajout de matériaux plus ou moins rigides selon les endroits. À l'intérieur, l'électronique serait évidemment protégée et il serait ainsi plus difficile de tordre le câble dans tous les sens, afin d'éviter les cassures.

Apple souhaiterait également supprimer la section rigide entre le connecteur USB ou Lightning et le câble, aux deux extrémités. Cette dernière est censée protéger la jonction mais, dans les faits, elle est sujette à bon nombre de détériorations.

Comme à chaque fois, il convient de se rappeler qu'un brevet n'équivaut pas automatiquement à un produit fini ; Apple pourrait proposer à la vente ses câbles actuels encore quelques années avant de se décider à proposer des accessoires bien plus solides.