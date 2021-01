Apple : un brevet pour transformer le MacBook en station de charge sans-fil pour iPhone

Après le retrait de la sortie jack au profit d'une connexion Bluetooth, beaucoup parient sur un iPhone dépourvu du port Lightning pour démocratiser au maximum la recharge sans-fil. L'analyste Ming-Chi Kuo avait notamment prédit une expérience totalement sans-fil pour cette année et Apple planche sur une restauration de l'iPhone ne nécessitant plus d'ordinateur, et donc plus de port Lightning.

Reste qu'à l'heure actuelle, les MacBook et les iPad disposent de châssis en aluminium, ce qui limite la comptabilité avec la recharge par induction. Concrètement le métal chauffe et consomme lui aussi de l'énergie. Le transfert de l'énergie n'est dont pas optimisé et le temps de recharge s'allonge.

Pour la mise en œuvre de ce brevet, Apple devrait alors opter pour un autre matériau. Reste qu'on imagine mal la société concevoir un MacBook en polycarbonate. Mais quid d'une couche de verre ultra résistante ?