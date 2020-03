Apple fait un pas de plus vers le tout-sans-fil avec son nouveau processus de récupération d'iOS

Une restauration « over-the-air » en cours de développement chez Apple



Un système qui ouvrirait la voie à un iPhone sans port physique



Si l'iPhone s'est progressivement détaché d'iTunes et de l'ordinateur, sa restauration restait la seule opération à nécessiter obligatoirement un ordinateur.Apple travaillerait à supprimer cette étape contraignante, notamment pour les familles qui n'ont plus d'ordinateur à la maison.C'est en fouillant dans le code d'iOS 13.4, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple actuellement en bêta, que les équipes deont trouvé des références à OS Recovery, un système qui permettrait de restaurer son téléphone sans ordinateur.Pour procéder, il suffirait soit d'un autre iPhone ou iPad connecté de manière filaire, soit tout simplement d'une connexion internet. L'iPhone ou l'iPad passerait dans un mode de récupération et irait télécharger le système d'exploitation sur les serveurs d'Apple pour procéder à la restauration.Ce dispositif n'est pas une nouveauté pour Apple. macOS peut déjà depuis quelques années récupérer la dernière version de l'OS pour ensuite formater le disque et réinstaller une version toute propre du système.Reste à savoir les limitations qu'imposera Apple, comme l'obligation ou non d'une connexion Wi-Fi pour télécharger le paquet et éviter ainsi d'utiliser une grande partie de son forfait mobile pour l'occasion.Apple pourrait ainsi concrétiser la vision d'un futur sans-fil qu'elle avait évoquée à la sorite des AirPods en 2016 et proposer un iPhone sans port Lightning ou USB-C, et rechargeable uniquement avec des stations sans-fil.Ce système pourrait également être très utile pour les possesseurs d'Apple Watch. La montre connectée ne possède aucun port accessible pour le grand public et le moindre problème doit être résolu par les équipes d'Apple en magasin ou par le service après-vente.Il n'est pas dit pour le moment qu'Apple intègre cette fonctionnalité dans iOS 13.4. Ce nouveau système pourrait être introduit avec iOS 14 qui sera probablement présenté en juin prochain à la WWDC, si l'évènement est maintenu d'ici là.