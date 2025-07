D'après les mêmes informations, on peut s'attendre à voir arriver le futur Samsung Galaxy Z Flip FE avec le système d'exploitation mobile Android 16, normalement avec la surcouche One UI 8. On devrait ainsi avoir droit à un smartphone solide, mais qui ne sera pas non plus à la pointe des performances, contrairement aux autres smartphones pliants bientôt présentés.

Il faut aussi dire que cet appareil est attendu à un prix en dessous des 1000 euros, avec certaines sources indiquant que le prix de départ en Corée du Sud pourrait être de 1 million de wons (environ 622 euros). Vu le prix très intéressant auquel l'on peut ainsi attendre, Samsung s'est-il dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre le paquet pour cet appareil, destiné à démocratiser les téléphones pliants ?