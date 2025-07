Pour la gamme des iPhone 17 Apple abandonnerait le modèle "Plus" au profit d’un nouvel iPhone 17 Air, un smartphone ultra-fin doté d’un écran de 6,6 pouces et d’une batterie haute densité. Ce dernier se distinguerait par son design allégé et une épaisseur réduite à environ 5,5-6 mm. Toute la série bénéficierait de bordures d’écran ultra-fines et d’une dalle OLED M14. L’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro partageraient une diagonale d’écran de 6,3 pouces, tandis que le Pro Max atteindrait 6,9 pouces. Côté design, les modèles Pro adopteraient un bloc photo horizontal plus imposant, un objectif téléphoto 48 Mpx avec zoom optique 5× et un nouveau système MagSafe, ce qui impliquerait aussi un déplacement du logo Apple à l’arrière. Enfin, comme chaque année, le lancement de la gamme coïnciderait avec l’arrivée de la prochaine version d'iOS, et introduirait un nouveau coloris, on parle notamment d'un iPhone 17 violet clair.