Selon l'analyste Kuo, l'iPhone de 2021 n'aurait plus de port lightning

Une « expérience totalement sans fil »

Vague d'iPhone en 2020

Source : GSM Arena

La connectique emblématique d'Apple disparaîtrait ainsi de ces iPhone haut de gamme.D'après l'étude de Kuo, c'est effectivement le segment haut de gamme qui devrait être visé par cette disparition, remplaçant le port Lightning par ce que l'analyste nomme «». La disparition du port Lightning laisse imaginer que le constructeur préparerait un iPhone totalement dépourvu de connectique et de boutons, comme le Meizu Zero Un tel choix soulèverait alors des questions concernant la possibilité d'utiliser l'appareil durant une charge sans fil, ou la possibilité d'y connecter divers périphériques. Selon le site GSMArena , des rumeurs voudraient que le constructeur souhaite depuis longtemps remplacer son port Lightning par de l'USB-C sur ses smartphones, adoptant ainsi une connectique dont il n'est pas propriétaire . Pour la première fois depuis longtemps, l'USB-C est déjà présent sur d'autres segments de la marque, notamment sur ses iPad Pro Kuo a également établi des prédictions pour 2020. Selon lui, il faut s'attendre l'année prochaine au déploiement de cinq nouveaux smartphones, dont les trois tailles semblent se confirmer : un iPhone haut de gamme de 6,7 pouces, deux iPhone de 6,1 pouces (un haut de gamme et un de milieu de gamme) et un iPhone d'entrée de gamme de 5,4 pouces. Tous devraient être compatibles avec la 5G mmWave (ondes millimétriques) et/ou la sub-6GHz.Kuo prédit aussi un nouvel iPhone SE pour le premier semestre 2020. Celui-ci doit avoir un écran de 4,7 pouces et imiter la taille et le design de l'iPhone 8 , mais avec des composants revus à la hausse. L'analyste va jusqu'à prévoir un autre modèle d'iPhone SE pour 2021.Officieusement appelé « iPhone SE 2 Plus », il présenterait un design d'affichage plein écran, sans touche « Home », avec une taille d'affichage soit de 5,5 pouces, soit de 6,1 pouces. Il ne comprendrait pas d'identification faciale et reposerait sur un capteur Touch ID intégré au bouton d'allumage de l'appareil.Pour établir ces prédictions, les analystes interprètent les informations rapportées par des sources proches de la chaîne logistique d'Apple.