Apple renouvellerait ses iPhone deux fois par an à partir de 2021, et c’est une très mauvaise idée

Objectif : lisser les ventes d'iPhone sur l'année

Le monde a-t-il besoin de deux iPhone par an ?

Source : iClarified

À en croire la holding JPMorgan, Apple pourrait commencer à lancer sur le marché deux iPhone par an à partir de 2021.» écrit J.P Morgan dans son rapport, «».Exception faite de l'iPhone SE, lequel avait été lancé le 31 mars 2016, Apple a pour habitude de lancer ses nouveaux smartphones au cours du mois de septembre. Cette année, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro ont été lancés le 20 septembre, et remplacent les iPhone XS et XR sortis un an plus tôt.Mais si les prédictions de J.P Morgan tablent sur l'année 2021 pour ce changement de stratégie, il est également bon de rappeler que selon des rumeurs persistantes, Apple pourrait sortir un successeur à l'iPhone SE au printemps prochain. Ce qui, techniquement parlant, et en admettant qu'Apple renouvelle sa gamme deen septembre 2020, nous mènerait déjà à deux nouveaux smartphones par an.Il y a quelques années encore, Apple était regardé de travers sous prétexte qu'en renouvelant ses iPhone annuellement, et toujours au prix fort, le constructeur allait bien plus vite que la musique. En 2019, la firme de Cupertino est la dernière à se contenter d'un lancement par an. Ce qui, soit dit en passant, ne l'empêche pas d'être sur la seconde marche du podium des plus gros vendeurs de téléphones au monde.Alors à quoi joue Apple au juste ? Certes, le dernier rapport financier de la marque donnait à voir un déclin de 9,2 % des ventes d'iPhone comparé à l'année dernière. Mais quand on sait que seuls 10 % des consommateurs changent désormais de smartphone tous les ans, on s'interroge sur la pertinence d'inonder le marché avec de nouvelles références tous les six mois.Une tentative au forceps de redresser la barre des ventes hardware ? En tout cas un désastre environnemental assuré en cas de mise en œuvre des prédictions de J.P Morgan. Car Apple a beau se gargariser d'utiliser 100 % d'aluminium recyclé dans ses plus récents produits, augmenter la cadence de production nécessitera de miner toujours plus dans les terres rares situées en Chine et en Afrique pour dénicher les minerais nécessaires à la fabrication des smartphones.