iPhone SE 2 : sortie prévue en mars 2020 ?

Comme son prédécesseur, l'iPhone SE 2 pourrait être officialisé en mars

Source : Mac Rumors

Voilà maintenant plusieurs semaines que nous entendons parler de la deuxième génération d'iPhone SE. Il semblerait que sa production soit lancée d'ici le mois de janvier prochain, pour une sortie prévue au cours des mois suivants.À en croire les prévisions de Ming-Chi Kuo , l'analyse financier qui met en lumière tout ce qu'Apple voudrait garder secret, c'est en mars 2020 que l'iPhone SE 2 serait lancé officiellement, après un début de production en janvier. Déjà en 2016, le premier iPhone SE avait été commercialisé en mars.Avec ce téléphone remis au goût du jour, Apple devrait lancer un smartphone coûtant moins de 500 euros et va tenter de convaincre une centaine de millions de potentiels clients.Celui que l'on nomme aujourd'hui l'iPhone SE 2 n'a cependant pas encore vu cette appellation confirmée. Nous savons pour l'heure que son design sera inspiré de celui de l'iPhone 8, que Touch ID sera inclus, et plus globalement, que les adeptes du petit format proposé par le SE risquent d'être déçus, la nouvelle itération devant être dotée d'un écran de 4,7 pouces, a priori...