Qui est Ming-Chi Kuo, l'analyste financier qui prédit les futurs produits Apple ?

Crédits : DigiTimes

Ming-Chi Kuo, un homme secret mais bien informé

La méthode Kuo

L'une des rares apparitions publiques de Ming-Chi Kuo. Crédits : DigiTimes

Les longs mois qui séparent une keynote d'Apple d'une autre sont émaillés de fuites en pagaille et d'informations plus fiables, lesquelles sont souvent signées d'un seul nom :. Un homme s'étant fait une spécialité de révéler tous les secrets de l'entreprise à la pomme, mais qui cultive lui-même un certain mystère.Paradoxalement, si l'analyste s'est forgé la réputation de divulguer ce qu'Apple cherche à garder sous clé, lui est plutôt habitué à fuir les projecteurs.et «», raconte le site spécialisé Cult of Mac , qui s'est posé la même question que nous.Kuo commence à prophétiser lede son entreprise préférée dès la fin 2010. Alors analyste senior au sein du quotidien technologique taïwanais DigiTimes, il prédit avec succès que l'iPad 2 n'aurait pas droit à un écran Retina. Peu de temps après, Ming-Chi Kuo quitte son poste pour rejoindre Concord Securities - une firme d'analyses financières taïwanaise au sein de laquelle il continue ses prévisions.Jusque 2012, Kuo se targue d'un taux de réussite de 100 % sur ses prédictions. Arrivée de l'iPhone 4S, abandon par Apple du MacBook Pro 17 pouces, annonce de l'iPad Mini... l'analyste devient officiellement la Madame Irma des journalistes et investisseurs intéressés par la firme à la pomme.Dès janvier 2012, Kuo est débauché par KGI Securities, une entreprise où il officiera au même poste que chez Concord et continuera ses prédictions jusqu'en mars 2018. Six années au cours desquelles Ming-Chi Kuo dévoile au monde entier les différentes feuilles de route d'Apple avec force détails et précision.Selon Cult of Mac, l'analyste dispose de nombreuses sources au sein du circuit d'approvisionnement des différents produits Apple. Une interview publiée par DigiTimes au moment où il y travaillait suggère d'ailleurs qu'il aurait des sources au siège de l'entreprise, ce qui explique son taux de réussite exceptionnellement haut.Certaines de ses prédictions - qui se sont révélées fausses - accréditent aussi cette hypothèse en cela que les détails fournis semblaient sortis tout droit du département recherche et développement d'Apple. On peut notamment citer le fait que le bouton « Home » de l'iPhone 5S serait convexe plutôt que concave ou encore que la nouvelle Apple TV aurait droit à un système de motion-tracking pour se débarrasser de la télécommande. Des vues de l'esprit qui pourraient bien avoir été un jour dans la tête des ingénieurs d'Apple, mais que la réalité a fini par rattraper.Depuis maintenant un an, Ming-Chi Kuo ne travaille plus chez KGI Securities mais chez TF Securities. Une énième firme d'analyses financières dont il est logiquement devenu la coqueluche. Un changement de décor qui n'a aucunement entaché la capacité de l'homme à avoir le nez creux sur les produits Apple. Lancement des iPhone XR de couleurs vives nouvel iPad mini ... Le pédigree de l'analyste nous pousse à prendre toutes ses prédictions pour argent comptant, et il y a fort à parier qu'Apple se serve de ces fuites pour cadrer ou recadrer certaines de ses fonctionnalités.Pour les prochains mois, Kuo annonce un iPhone XI doté d'un triple capteur photo un iPhone 5G dès 2020 et la sortie des AirPods de troisième génération à réduction de bruit en fin d'année Du reste, Kuo aurait aussi émis le souhait d'élargir son scope à l'avenir, et de ne plus se concentrer que sur Apple. Récemment, on a ainsi pu le voir prédire que les Galaxy S10 de Samsung pourraient s'écouler à quelque 40 millions d'exemplaires de par le monde. Il s'agira alors de confirmer si les sources sud-coréennes de l'analyste sont aussi fiables que celles de Cupertino.