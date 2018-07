Apple se préparerait à lancer de nouveaux iPhone en bleu, orange et rouge

Un peu de couleur chez Apple

Modifié le 06/07/2018 à 11h27

L'information est rapportée par le site internet 9to5Mac . Selon un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple serait en train de préparer de nouveaux coloris pour ses futurs modèles qui devraient sortir au cours de l'automne 2018.C'est ainsi que selon les prédictions de l'analyste, le (futur) grand iPhone baptisé OLED, équipé d'un écran de 6,5 pouces, serait lancé en blanc, noir et or, tandis que le modèle LED pourvu d'un écran de 6,1 pouces serait quant à lui paré de coloris plus vifs, à savoir orange, bleu, rouge et blanc en plus du traditionnel gris.Si les prédictions de Ming-Chi Kuo sont exactes, il s'agirait là pour ainsi dire d'une première puisqu'Apple a, jusqu'à présent, toujours misé sur des étuis colorés afin de permettre à ses clients de « redécorer » leur téléphone (hormis avec son modèle 5C). Même s'il est vrai que la marque à la pomme a déjà lancé une variante rouge de certains de ses modèles afin de promouvoir une organisation menant des campagnes contre le VIH sur le continent Africain, ces sorties restent irrégulières et surtout, se font généralement plusieurs mois après le lancement du produit.