iOS 12 diffusera automatiquement la position de l'iPhone aux urgences américaines

Une volonté de faciliter le travail des urgences américaines

Un service disponible uniquement aux États-Unis

Modifié le 21/06/2018 à 09h35

Toujours dans la lignée de la marque à la pomme de proposer des produits de plus en plus soucieux de la santé de ses clients, Apple a dévoilé sur son blog être en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité dédiée à accélérer la prise en charge d'un individu par les urgences. Cette fonctionnalité devrait voir le jour dans les prochaines versions d'Selon Apple, 80% des appels aux urgences seraient émis par des téléphones mobiles, mais l'infrastructure des lignes terrestres rendraient assez difficile la localisation des appels pour le centre des urgences américaines. Pour résoudre cette problématique, le géant de Cupertino avait déjà dans le passé développé une fonctionnalité de triangulation pour localiser un appel nommé HELO ().Dans l'objectif de rendre ce processus de localisation encore plus rapide, la marque à la pomme serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité en partenariat avec RapidSOS pour partager rapidement et de manière sécurisée la position d'un iPhone avec les services d'urgence.affirme Tim Cook en parlant de cette nouvelle fonctionnalité.Comme souvent lors du déploiement d'une nouvelle fonctionnalité sur l'iPhone, il semblerait que celle-ci sera disponible uniquement au pays de l'oncle Sam, Apple ne s'étant pas encore exprimé sur un éventuel déploiement d'une telle fonctionnalité sur le continent européen.