Apple : l’USB Restricted Mode ne bloquerait pas Graykey selon Grayshift

Une victoire de courte durée pour Apple ?

Modifié le 18/06/2018 à 11h51

Si jusqu'ici Apple a gardé le silence concernant cette affaire, c'est lors d'un échange par email avec nos confrères du New York Times que le géant de Cupertino a confirmé que ces évolutions en matière de sécurité étaient bel et bien destinées à mettre un terme à l'utilisation des boîtiers GrayKey pour déverrouiller ses iPhones.a cependant déclaré Apple.Pour rappel, le géant de Cupertino a récemment amélioré les mesures de sécurités concernant la fonctionnalitésur la bêta d'iOS 12. Celle-ci a eu pour effet de désactiver totalement tout échange d'information depuis le port Lightning d'un iPhone qui serait verrouillé depuis plus de 1 heure.Si cette fonctionnalité semblait avoir réussi à bloquer la route aux boîtiers de déverrouillages, la victoire d'Apple n'aura cependant été que d'une très courte durée. Grayshift pourrait déjà avoir réussi à passer outre le fait que l'USB Restricted Mode empêche tout échange avec un iPhone après être resté plus d'une heure verrouillée.rapporte Motherboard dans un échange avec un expert en sécurité.Il ne reste donc plus qu'à attendre la sortie d'iOS 12 pour être certain des capacités de GrayKey à déverrouiller un iPhone sous cette version.