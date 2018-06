L'iPhone pourrait passer au USB-C en 2019

Le USB-C, bientôt sur l'iPhone et l'iPad

Apple franchira enfin le cap des connecteurs non-propriétaires

Apple s'apprêterait à dire adieu au connecteur propriétaire.Pour savoir ce qu'un grand constructeur a dans les cartons pour son prochain, quoi de mieux que de plonger la tête dans les commandes que celui-ci passe auprès des fournisseurs ? (En ayant un peu de chance pour obtenir ces informations, bien sûr.) C'est précisément ce que font les journalistes de, dont le dernier scoop est qu'Apple s'apprêterait à abandonner son connecteur Lightning, qu'il a introduit en 2012.En mai 2018,avançait une autre supposition allant dans le sens d'une plus grande adoption des chargeurs USB-C. Selon ses sources, les iPhone qui sortiront à la rentrée 2018 auront des chargeurs de type USB-C d'une puissance de 18 Watts, permettant une recharge rapide. La révélation faite paraujourd'hui confirme donc le choix du connecteur USB-C côté chargeur mais aussi côté iPhone.Après 12 ans de fonctionnement avec des connecteurs FireWire, Apple a introduit en 2003 son connecteur 30-pin. Livré avec les premiers iPod, le 30-pin s'est invité sur les iPhone et iPad et est resté indissociable des produits portatifs Apple jusqu'à l'introduction du connecteur Lightning. Mais apparemment, celui-ci n'aura pas vécu aussi longtemps que son prédécesseur : si l'on en croit les informations de, il sera donc, à son tour, remplacé en 2019.L'intégration du USB-C rendra les produits Apple compatibles avec un grand nombre d'autres produits d'autres marques. Ce sera la première fois depuis 2003 qu'un produit portatif d'Apple fonctionnera avec un connecteur qui ne sera pas propriétaire de la marque à la pomme. Pour Apple, la marche sera sans doute quelque peu difficile à franchir, puisqu'en disant adieu aux connecteurs propriétaires, l'entreprise ne pourra plus toucher les royalties que les fabricants de chargeurs et câbles « certifiés » lui reversaient sur chaque produit vendu.