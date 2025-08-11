Les prochains smartphones de Google, les Pixel 10, continuent de voir leurs informations fuiter. Aujourd'hui, ce sont leurs fiches techniques complètes qui sont tombées sur le net.
Google organisera le 20 août prochain une présentation de ses nouveaux smartphones Pixel 10. Des appareils qui ne cessent de se dévoiler depuis plusieurs semaines, que ce soit à travers les leaks habituelles ou certaines fuites issues directement de Google - à tel point qu'il ne semble plus y avoir grand-chose à apprendre. En fait, avec la sortie d'aujourd'hui nous offrant l'ensemble des fiches techniques, il n'y a clairement plus rien dans l'ombre !
Un Google Pixel 10 de base particulièrement solide
Et voilà, aujourd'hui, c'est sûrement le jour de la fuite finale des Google Pixel 10. Le leaker Evan Blass vient en effet de publier l'ensemble des fiches techniques des appareils de la gamme Pixel 10, fuite dont PhoneArena se fait l'écho. Et ça commence par le Pixel 10 de base :
- Écran Actua de 6,3 pouces ;
- Plus de 24 heures d'autonomie ;
- Recharge sans fil Pixelsnap ;
- Puce Google Tensor G5 ;
- 12 Go de RAM ;
- Triple capteur arrière 40+13+10,8 Mpx ;
- Zoom 20x
- Module selfie de 10,5 Mpx avec autofocus.
Les versions Pixel 10 Pro et 10 Pro XL seront des machines de guerre
Du côté des versions 10 Pro et 10 Pro XL, on a droit à des monstres de puissance, avec des fiches techniques qui les place dans les sommets des smartphones :
- Écran Super Actua de 6,3 pouces (Pro) et de 6,8 pouces (Pro XL) ;
- Plus de 24 heures d'autonomie ;
- Recharge sans fil Pixelsnap ;
- Puce Google Tensor G5 ;
- 16 Go de RAM ;
- Triple capteur arrière 50+48+48 Mpx ;
- Zoom 100x
- Module selfie de 42 Mpx avec autofocus.
Le Pixel 10 Pro Fold, un concurrent sérieux au Samsung Galaxy Z Fold 7 ?
Enfin, du côté du Pixel 10 Pro Fold, on a droit à une fiche technique un tantinet plus courte que ce qu'il y a pour les autres modèles. Mais on en a assez pour voir la qualité à venir du smartphone pliable :
- Écran intérieur Super Actua Flex de 8 pouces ;
- Écran externe Actua de 6,4 pouces ;
- 16 Go de RAM ;
- Triple caméra arrière de haut niveau ;
- Zoom 20x ;
- Plus de 24 heures d'autonomie.
D'autres rumeurs précédentes indiquent par ailleurs que ce smartphone devrait aussi bénéficier de la puce Tensor G5, et d'une batterie d'environ 5000 mAh. De quoi en faire une alternative intéressante au Galaxy Z Fold 7 ?