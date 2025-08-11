Enfin, du côté du Pixel 10 Pro Fold, on a droit à une fiche technique un tantinet plus courte que ce qu'il y a pour les autres modèles. Mais on en a assez pour voir la qualité à venir du smartphone pliable :

Écran intérieur Super Actua Flex de 8 pouces ;

Écran externe Actua de 6,4 pouces ;

16 Go de RAM ;

Triple caméra arrière de haut niveau ;

Zoom 20x ;

Plus de 24 heures d'autonomie.

D'autres rumeurs précédentes indiquent par ailleurs que ce smartphone devrait aussi bénéficier de la puce Tensor G5, et d'une batterie d'environ 5000 mAh. De quoi en faire une alternative intéressante au Galaxy Z Fold 7 ?