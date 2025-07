Alors que la série Pixel 10 doit être révélée en le 20 août lors de l'événement « Made by Google », les fuites plus ou moins officielles se multiplient. On avait eu ainsi déjà droit il y a quelques jours à une vidéo de 13 secondes qui nous montrait le design de cet appareil. Et cette fois, c'est un rendu de l'ensemble de la prochaine gamme Google Pixel 10 qui a été trouvé, grâce auquel on sait dorénavant à quoi ressemblent les versions standard, Pro, Pro XL et même Pro Fold.