On peut aussi dire un mot de son arsenal HForce, avec mitrailleuses de 12,7 mm, lance-roquettes guidées et systèmes de précision 7,62 mm. L'autoprotection électromagnétique et optique complète cet équipement avec des capacités de leurrage automatique des menaces détectées par les capteurs Euroflir 410 et radar AirMaster C.