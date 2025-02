Airbus Defence and Space récupère un contrat très important, et la division du géant de l'aéronautique n'en est pas à son coup d'essai avec les réseaux militaires navals. L'entreprise est déjà responsable du système RIFAN 2, qui fut déployé entre 2012 et 2016 et qui a considérablement amélioré les communications de la flotte française. Mais comme l'explique Eric Even, le directeur de Space Digital chez Airbus, « avec RIFAN 3, nous préparons l'étape d'après, celle du combat collaboratif naval ».