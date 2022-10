Projet Réseau Radio du Futur : 900 millions d'euros pour passer policiers, gendarmes et pompiers de la 2G à la 5G

Cet énorme plan d'investissement devrait cependant rester majoritairement en France, puisque les principaux industriels retenus sont des champions nationaux du secteur. Ainsi, le constructeur européen Airbus et le cabinet de conseil français Capgemini ont remporté l'essentiel de l'appel d'offres. Ils seront chargés de l'architecture et de l'intégration du réseau ainsi que de la sécurisation des communications. Le RRF passera ensuite par les antennes de Bouygues Telecom et d'Orange pour la couverture sur tout le territoire, et aura même la priorité par rapport à leurs autres clients pour pouvoir être opérationnel quelle que soit la situation.