Pour accélérer sur la 5G industrielle, l'État soutient toute une série de nouveaux projets

La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, avaient confié à Philippe Herbert un rapport devant faire l'état des lieux de la 5G industrielle avec un triple objectif : booster les usages dans le monde industriel, identifier les freins potentiels et proposer des actions concrètes pour accompagner l'industrie dans l'émergence et le déploiement de services de cinquième génération innovants. Le but global de cette mission est de remettre la France, en retard par rapport à d'autres pays, sur les bons rails de la 5G industrielle.