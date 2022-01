Pourquoi la 5G pose problème aux compagnies aériennes américaines ?

Les compagnies aériennes affirment aujourd'hui que les antennes 5G à proximité immédiate des aéroports peuvent causer des problèmes d'interférence potentiels avec les altimètres des avions en vol, et plus particulièrement avec l'instrument de bord du Boeing 777. Les avionneurs Airbus et Boeing avaient déjà pointé du doigt ces problèmes potentiels il y a plusieurs mois de cela.