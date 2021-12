Airbus et Boeing veulent retarder le déploiement de la 5G aux États-Unis, pour des raisons de sécurité

Les opérateurs de télécommunications américains AT&T et Verizon ont accepté, le mois dernier, de repousser au moins jusqu'au 5 janvier 2022 le lancement commercial de la 5G en bande C, en adoptant aussi au passage des mesures de précaution, de façon à limiter les interférences. Cette décision fut en tout cas le signe, aux yeux de Boeing et Airbus, que la 5G peut constituer un vrai risque. Mais ils appellent à des décisions encore plus radicales et ont même émis une contre-proposition visant carrément à limiter les transmissions cellulaires, notamment dans et autour des aéroports.