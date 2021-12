L'ANFR note une exposition du public aux ondes similaire avant et après le lancement de la 5G

La partie la plus importante de l'analyse des niveaux d'exposition porte sur l'étude des sites 5G en 3,5 GHz (3 500 MHz) avant et après l'activation de la technologie. À la différence des fréquences basses, on constate une différence entre l'avant et l'après, même si celle-ci reste assez faible. Selon l'ANFR, la contribution supplémentaire de la nouvelle bande est évaluée à 0,11 V/m.