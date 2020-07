5G : au Canada, la technologie est encore loin d'avoir trouvé son utilité

L'opérateur leader, Rogers, propose une base de trois forfaits (100% canadiens). À partir de 75 dollars canadiens par mois (environ 48 euros), les abonnés bénéficient des appels, SMS, MMS et de la data illimités, mais avec seulement 10 Go « à la vitesse maximale ». Une fois cette limite dépassée, les petits caractères en bas de page nous indiquent que la vitesse tombe à 0,5 Mbit/s environ. Si vous voulez augmenter ce plafond à 20 Go ou à 50 Go, il faudra respectivement débourser 80 dollars (51 euros) ou 125 dollars (80 euros). Pour ce dernier, la version forfait Canada + US grimpe à environ 92 euros !