La cybersécurité est au cœur du budget 2023 du gouvernement, quel est le projet ?

Le projet de loi de finances pour 2023, détaillé lundi par les ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal, vient poursuivre le déploiement du plan France 2030, dont la souveraineté numérique fait partie des principaux pans. Dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI), la transformation numérique est comprise dans le budget consacré à la place Beauvau, à hauteur de 15 milliards d'euros supplémentaires, avec pour objectif de créer 8 500 postes. Une partie de ces forces et au moins la moitié de ce budget seront dédiés aux nouvelles technologies, et à la cybersécurité.