Cybercriminalité : avec la loi LOPMI, le gouvernement veut franchir un cap contre les ransomwares

La loi évoque aussi l'augmentation significative des forces de sécurité et de secours dotées d'équipements tels que les caméras-piétons (53 000 doivent être déployées d'ici l'été), les caméras embarquées dans les véhicules et les terminaux numériques et postes mobiles, qui permettent d'accéder à toutes les ressources utiles aux missions de sécurité et de maintien de l'ordre depuis le terrain directement. Il est aussi évoqué, dans la loi, la modernisation et la mutualisation des infrastructures de communication. Cela passerait par le déploiement du « réseau radio du futur », un réseau commun à toutes les forces de sécurité et de secours, tout comme le projet NexSIS, qui aiderait à mutualiser la gestion des alertes des services d'incendie et de secours.