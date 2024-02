Le dépôt de plainte en visio étendu progressivement à toute la France à partir d’aujourd’hui

Il s’agit bel et bien d’un mécanisme différent de la préplainte en ligne, accessible maintenant depuis plusieurs années. Ici, l’intégralité du procédé se fera en ligne, jusqu’à la réception du procès-verbal que la victime pourra valider ou non si elle juge que la transcription traduit « fidèlement ses déclarations et les faits relatés ». Il ne s’agit pas non plus de Pharos ou de « Police Rendez-vous » qui sert uniquement à pointer les usagers et usagères vers les bons services de police en cas de besoin.