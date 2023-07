Activation des micros et caméras : les smartphones pourront bien être des espions en France

Jugée « disproportionnée » et vue comme « une intrusion dans la vie privée » des Français ou encore une « dérive », cette disposition fait bondir à gauche. Du côté présidentiel, on se défend en évoquant une mesure qui permettra de sauver des vies, le ministre de la Justice rappelant que la captation de son et de la vidéo ne serait réservée qu'aux affaires les plus graves, et qu'elle est déjà possible par les services de renseignement, sans autorisation du juge, au contraire de ce que prévoit l'article 3.