Souriez, vous êtes filmés : la justice désormais autorisée à activer la caméra et le micro de vos ordinateurs et smartphones

Vous en avez déjà lu les enjeux chez Clubic, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a généré plusieurs débats de fond quant au recours à la technologie pour certaines enquêtes judiciaires. Parmi les mesures les plus contestées, notamment par le Conseil de l'Ordre des avocats, l'article 3 dispose que certains magistrats tels que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent prononcer un recours à « l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou possesseur aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel ».