Les drones ne leur suffisent pas : et si les policiers activaient le micro et la caméra de votre téléphone à distance ?

Si le texte interdit explicitement la collecte et la retranscription des informations autres que celles permettant la localisation, la disposition est très insuffisante pour l'Ordre des avocats. Pour ce dernier en effet, l'interdiction de la collecte n'empêche nullement l'écoute des conversations des individus concernés, et notamment celles qu'ils pourraient tenir avec leur avocat, remettant en cause sans équivoque le secret professionnel et le droit à une défense équitable.