Sortez les parapluies ! En un mois, la police a déjà sorti les drones de surveillance 50 fois !

Publié le 19 avril, un décret autorise depuis lors les policiers, les gendarmes, mais aussi les douaniers et les militaires à utiliser des drones de surveillance pour « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés », entre autres. Si vous trouvez cette description vague, rassurez-vous, la police aussi, qui l'utilise depuis lors autant que possible. Pourtant, cet état de fait pourrait bien n'être que provisoire si les associations qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État devaient obtenir gain de cause aujourd'hui.