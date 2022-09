Rééquilibrer les forces en faveur des utilisateurs des réseaux sociaux : le souhait du Conseil d'État

L'Union européenne a récemment adopté le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), qui viennent poser le futur cadre réglementaire européen autour des réseaux sociaux, de leurs contenus et des comportements anticoncurrentiels des grandes plateformes. Une nouvelle ère qui a inspiré le Conseil d'État, première institution publique à analyser ce nouveau dispositif et à livrer ses propositions pour que ce dernier soit appliqué de la manière la plus efficace possible.