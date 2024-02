Vous connaissez Doctolib, mais probablement pas "Police Rendez-vous", qui permet de prendre rendez-vous à distance avant de se rendre au commissariat

Destiné à simplifier la vie des usagers qui souhaitent porter plainte auprès des services de la Police ou de la Gendarmerie nationale, ce service fonctionne à la manière de Doctolib, performant et pratique pour prendre rendez-vous avec un professionnel de santé.

En clair, il vous suffit de vous rendre sur le site dédié du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, Ma sécurité et de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

Simplicité et rapidité, en somme, comme le précise la commissaire Myriam Benrahla : « C'est un dispositif novateur. Le site est intuitif, il suffit de répondre à quelques questions et surtout, il est très souple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs créneaux qui sont proposés en journée et les personnes choisissent selon leurs contraintes professionnelles ou personnelles. Et bien sûr, elle peut annuler ce créneau si elle a un empêchement ».