Massages quantiques, reiki, oligoscan... Doctolib propose toujours des praticiens aux thérapies douteuses sur son site, mais ce n'est pas de sa faute

L'entreprise a donc ouvertement demandé aux autorités sanitaires de l'aider à clarifier la situation sur ces zones grises, réclamant une liste officielle des pratiques interdites ou non conventionnelles, établie par les autorités, et qui permettrait une modération des profils qui soit plus complète, efficace, et surtout reste dans un cadre légal. Une demande qui reste pour l'instant lettre morte.