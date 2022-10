Doctolib : sous la pression, le service dit adieu à 5 700 praticiens du bien-être

Mais l'été a été marqué par une vague de signalements de comptes de praticiens qui, pour un certain nombre, essayaient de faire passer la médecine alternative avant les recommandations et les traitements prescrits par des médecins et spécialistes en cas de maladie parfois grave. Et si, dans un premier temps, Doctolib avait décidé de supprimer de façon préventive 17 comptes de naturopathes de sa plateforme, cette fois, l'entreprise a franchi un cap en écartant 5 700 praticiens. Ceux-ci auront 6 mois pour liquider leurs rendez-vous validés depuis le site.