Vaccination - COVID-19 : Doctolib devient le "partenaire officiel" de l'État

Les centres de soins et autres sites prenant en charge la vaccination vont pouvoir bénéficier, outre la prise en charge du coût de l'équipement, d'une gestion optimisée de la vaccination, avec par exemple la pose automatique du second rendez-vous de vaccination, et d'une gestion des plages vaccinales selon les doses disponibles. Les plateformes comme Doctolib enverront aussi automatiquement les informations, consignes et documents (questionnaire médical, formulaire de consentement, etc.) avant ou après le rendez-vous.