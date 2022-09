Le site des démarches administratives, Service-Public.fr, s'est refait une beauté pendant l'été

Moins d'onglets, moins de texte, et le sentiment d'un site plus épuré, plus visible… La nouvelle version de Service-Public.fr s'ouvre désormais par l'entrée consacrée aux événements de vie, avec les boutons « Je déménage », « J'attends un enfant », « Je recherche un emploi » et « Je prépare ma retraite », qui sont les plus visités. Les autres (« Je pars de chez mes parents », « Je suis en situation de handicap », « J'achète un logement » et autres) sont accessibles via l'onglet « Comment faire si ? » en haut de la page d'accueil, ou en cliquant sur « Vous êtes dans une autre situation », juste en dessous.