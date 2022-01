Le site Service-public.fr franchit le cap des 500 millions de visites, mais à quoi sert-il au fait ?

Ce sont d'ailleurs souvent les retours et critiques des citoyens sur le site qui lui ont permis d'évoluer dans le bon sens, en se voulant concis et le plus pertinent possible pour faciliter les démarches administratives, surtout à destination des Français se trouvent éloignés du numérique, et même si l'ergonomie du site n'est pas encore optimale. La partie « Actualités » du site est la plus intéressante, répondant par exemple à de nombreuses interrogations autour des protocoles sanitaires en temps de Covid, de la revalorisation du SMIC ou de l'impôt sur le revenu.