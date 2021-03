Le nombre de sites en .fr a augmenté de 7% en 2020 ; une numérisation boostée par la Covid

Comme de nombreuses évolutions marquées en 2020, la belle progression du .fr l'an passé s'explique, selon l'association à but non lucratif, par la pandémie de Covid-19. La nécessité de développer les usages et celle d'aider les TPE/PME à se numériser ont évidemment contribué au phénomène. La croissance du .fr serait en effet à mettre au crédit des TPE/PME à hauteur de 50%.