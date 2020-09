Le e-commerce en France au deuxième trimestre : c'est 26 milliards d'euros

Avec 41 millions de cyberacheteurs au deuxième trimestre, un million de plus par rapport à l'année dernière, le e-commerce se porte bien, très bien même. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a publié, le 15 septembre, le bilan du second trimestre de la vente en ligne. Le chiffre d'affaires du e-commerce a progressé de 5,3% sur la période, avec un chiffre d'affaires de 25,9 milliards d'euros. Sur les trois premiers mois de l'année, celui-ci n'avait progressé que de 1,8%.