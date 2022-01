Le cookie de trop : la CNIL épingle Google et Facebook à hauteur de 150 et 60 millions d'euros

Pour ce manquement à l'article 82 de la loi Informations et Libertés, qui porte atteinte à la liberté du consentement des internautes, la CNIL a tapé du poing sur la table et décidé de sanctionner assez lourdement - à l'échelle française - les groupes Google et Facebook. Elle a décidé d'infliger à Google une amende globale de 150 millions d'euros. Celle-ci est découpée en deux : 90 millions d'euros imputés à Google LLC, la société californienne qui développe le moteur de recherche et YouTube ; et 60 millions d'euros imputés à Google Ireland Limited, le siège européen du groupe, basé en Irlande. Quant à Facebook, l'amende se porte à 60 millions d'euros et est adressée à Facebook Ireland Limited, siège européen de la firme de Mark Zuckerberg. Les montants sont records pour la CNIL.