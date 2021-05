Cookies : la CNIL met en demeure des géants du Web et de grands organismes

Au gré de ses contrôles, la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'est aperçue qu'un certain nombre d'entreprises et organismes ne permettaient toujours pas aux consommateurs et internautes de refuser les cookies aussi facilement de les accepter. C'est pourtant l'une des recommandations phares de l'autorité, qui avait adopté ses lignes directrices et une recommandation le 1er octobre 2020.