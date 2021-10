Le Conseil d'État se lance dans l'open data, pour rendre toutes ses décisions de justice accessibles

La plateforme open data mise en ligne le 30 septembre 2021 promet d'être une vraie mine d'or pour toute personne qui recherche une décision précise. On peut la considérer comme étant en parallèle avec Ariane Web , la base de jurisprudence aux 270 000 décisions de justice du Conseil d'État et des cours administratives d'appel, que l'on peut retrouver sur le site de la plus haute juridiction administrative. Cette base est aujourd'hui une référence pour les spécialistes et professionnels du droit, puisqu'elle englobe de façon quotidienne les décisions qui ont un intérêt jurisprudentiel.