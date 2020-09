Wikipedia va s'offrir un nouveau look pour la première fois en 10 ans

« Nous sommes fiers que notre site web soit plus direct, simple, et sans publicité que le reste de l'Internet. Pourtant, le design de la version desktop de Wikipedia et des autres projets de la fondation Wikimedia n'a pas connu d'évolutions substantielles durant ces dix dernières années », explique Olga Vasileva, Directrice produit au sein de la fondation. L'objectif est le suivant : changer l'interface de Wikipédia pour la rendre plus accessible aux nouveaux venus et plus facile à naviguer.