Le mode sombre inverse les couleurs de l’écran et réduit la lumière blanche ainsi que les couleurs, pour un rendu définitivement plus… sombre. Mais bien qu'il paraisse plus reposant, il oblige les yeux à travailler plus dur, ce qui peut au final entraîner une fatigue oculaire plus rapide. Il pourrait également endommager la vue des personnes ayant des problèmes de vision non corrigés.