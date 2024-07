Pourquoi vous passerez plus de temps à vous cultiver sur Wikipédia le soir

Le mode sombre, c'est cette option qui inverse les couleurs de votre écran. Le fond blanc devient noir, et le texte passe du noir au blanc ou à des teintes claires. On le trouve désormais sur la plupart des smartphones, tablettes et ordinateurs. Son intérêt ? Il réduit la lumière bleue émise par les écrans. Cette lumière, en trop grande quantité, perturbe notre rythme circadien et notre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat : des difficultés à s'endormir et une qualité de sommeil dégradée.

Le mode sombre diminue aussi la fatigue oculaire, surtout dans un environnement peu éclairé. Il permet de lire plus longtemps sans inconfort. C'est particulièrement appréciable le soir, quand la luminosité ambiante baisse.

Cerise sur le gâteau pour les nomades numériques : le fond sombre consomme moins d'énergie sur les écrans OLED. Votre batterie vous remerciera lors de vos longues sessions de lecture nocturne, sous certaines conditions et certains réglages.