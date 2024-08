Le mode lecture de Firefox bénéficie désormais d'un menu "Texte et mise en page" remanié, offrant de nouvelles options pour adapter l'affichage du contenu aux préférences individuelles. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille du texte, l'espacement des lignes, et choisir parmi une sélection de polices de caractères pour une expérience de lecture optimale. De plus, Firefox 129 introduit la possibilité de personnaliser les couleurs du texte et de l'arrière-plan, permettant aux lecteurs de créer un environnement visuel qui leur convient le mieux, que ce soit pour le confort de lecture ou pour répondre à des besoins d'accessibilité spécifiques.