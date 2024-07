Mozilla fait le point sur le développement de Thunderbird à l'approche du déploiement de la version 128

Parmi les principales nouveautés de Thunderbird 128, on note l'introduction des couleurs de compte personnalisées dans les fenêtres de composition de messages. Cette fonctionnalité, attendue depuis 18 ans, permet enfin aux utilisateurs de visualiser les couleurs choisies pour leurs différents comptes, rendant la gestion des emails encore plus intuitive. Mozilla a également amélioré la base de code, la rendant plus modulaire et fiable, ce qui facilite l'intégration de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Le développement du client Mozilla Sync est également en bonne voie, bien que l'activation par défaut soit différée jusqu'à ce que le serveur de production soit pleinement opérationnel.

En parallèle, la version bêta de Thunderbird 128 a permis de corriger de nombreux bugs et d'apporter des améliorations significatives à l'interface utilisateur. Parmi les corrections notables, on trouve la résolution des problèmes d'écran blanc au démarrage, la possibilité de sélectionner plusieurs dossiers dans l'arborescence, et la prévention des suppressions accidentelles de messages. Mozilla invite d'ailleurs les utilisateurs à tester cette version bêta et à remonter tout problème via Bugzilla. Avec ces avancées, Thunderbird 128 s'annonce comme une mise à jour majeure, dans la continuité de la refonte à laquelle la messagerie avait eu le droit l'an dernier​​.