Nouvelle version pour Thunderbird : le client mail de Mozilla n'a jamais été aussi beau !

Une barre d'outils unifiée et dynamique tout en haut, un design revu pour le calendrier et le carnet d'adresses, ou encore des améliorations pour les systèmes de dossiers et de tags où certains menus sont à relever. Le menu Application en haut à droite propose notamment un nouveau système afin de changer la densité d'affichage de toute l'application en un clic. L'accessibilité a également été améliorée, avec de nouveaux raccourcis clavier et des options de lecture.