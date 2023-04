Mozilla fête ses 25 ans, retour sur la fondation qui a changé le Web

La Mozilla Foundation milite en faveur d’un « Internet plus sain » pour reprendre les mots utilisés dans le communiqué célébrant les vingt-cinq ans. Dans celui-ci, la société rappelle son soutien aux politiques publiques favorisant « un fonctionnement pérenne d’Internet », et notamment son engagement en faveur du PATA (Platform Accountability and Transparency Act) aux États-Unis et du DSA (Digital Services Act) en Europe.